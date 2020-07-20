Космонавт рассказал, как вылетел из СССР, а вернулся в Россию

Российский космонавт, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, полет которого на станции «Мир» пришелся на время развала СССР, рассказал, что был в курсе происходящих на Земле политических событий, но для него они шли фоном космической работы.

«Мы были в курсе тех изменений, которые происходят на Земле. И может быть в то время не оценивали до конца глубину тех преобразований, которые проходят. Но что касается нас, то основная часть нашей деятельности была связана с той работой, ради чего мы прилетели на борт. Несмотря на то, что в центре всех этих событий находились специалисты Центра управления полетом», – передает РИА «Новости» слова Крикалева.

Уточняется, что Крикалев отправился в экспедицию на станцию «Мир» в 1991 году. Затем он согласился остаться на борту станции на вторую экспедицию. Вернуться домой космонавт смог только в 1992 году. Продолжительность его полета составила 311 суток. Таким образом, Крикалев улетел из СССР, а вернулся уже в Россию. За полет ему была присвоена Звезда Героя Российской Федерации под номером один.

Ранее космонавт поделился своими воспоминаниями о запахах в космическом пространстве. По его словам, чувство обоняния в космосе на орбите не меняется.

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