Мэр Норильска ушел в отставку

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20 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Мировые элиты заработали на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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«Пора валить» как символ веры

Максим Соколов, публицист
Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Мэр Норильска ушел в отставку

              20 июля 2020, 16:09

              Текст: Сергей Гурьянов

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              После совещания по коронавирусу с участием губернатора Красноярского края Александра Усса мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили в пресс-службе мэрии.

              Мэр пояснил, что принял решение из-за недоверия со стороны краевых властей, передает РИА «Новости».

              «К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Мне было высказано недоверие про мою работу», – сказал Ахметчин.

              Глава Норильска на прошлой неделе заявил, что город самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом не справляется, запросив помощь краевых властей. Он также написал письмо Уссу, попросив поддержать врачей и средний медперсонал.

              На Ахметчина в середине июня завели уголовное дело после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как он, как считают следователи, не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города продолжал исполнять обязанности, несмотря на уголовное дело.


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