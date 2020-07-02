Стало известно о скором прекращении выпуска самолетов Boeing 747

Американская корпорация Boeing через два года прекратит производство самолетов Boeing 747, сообщили источники.

Решение принято в конфиденциальном порядке, сотрудникам о нем пока не сообщали, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Примерно через два года Boeing соберет последний 747-8 на заводе в Эверетте.

Основная причина, по которой решено отказаться от производства Boeing 747, заключается в недостаточном количестве маршрутов, на которых требуются двухпалубные авиалайнеры с четырьмя двигателями. В связи с коронавирусом международные воздушные перевозки почти прекратились, что нанесло дополнительный удар по Boeing 747.

Bloomberg пишет, что Boeing 747, который дебютировал в 1970 году, преобразил рынок перевозок, но почти разорил компанию. Boeing продала 1,5 тыс. самолетов этой модели – по данному показателю 747 уступает только 777-й модели. Однако с 2016 года на каждом самолете 747-8 Boeing теряет почти 40 млн долларов. Их производство снизили до шести самолетов в год. При этом финансовые издержки достигли 4,2 млрд долларов.

Последний заказ на пассажирский вариант самолета был сделан для нужд президента США в 2017 году.

В портфель невыполненных заказов входит 15 самолетов, 12 из них – для компании United Parcel Service, которая занимается экспресс-доставкой и логистикой. По остальным трем самолетам точной информации нет, но Bloomberg пишет о российской компании «Волга – Днепр». При этом сообщается, что UPS согласилась купить один из трех самолетов.

Bloomberg не смогло получить подтверждение этой информации.

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Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил о преодолении кризиса в Boeing.