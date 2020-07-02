Собянин: Голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации вокруг президента

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
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Нас загоняют в цифровую бедность

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все говорят о цифровом детоксе – отдыхе, очищении от гаджетов и интернета, но что-то массовым это явление никак не становится. И вряд ли в ближайшее время станет – мы уже слишком зависимы от этих прямоугольных штук. Подробности...
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Собянин: Голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации вокруг президента

              2 июля 2020, 15:26

              Текст: Евгения Шестак

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              Голосование по поправкам в Конституцию России стало плебисцитом об объединении общества вокруг президента как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

              В своем блоге мэр Москвы обратил внимание, что голосование по поправкам происходило в тяжелый период для всей страны.

              «Пандемия, унесшая жизни тысяч людей, спад экономики, тяжелая, критическая ситуация в ряде секторов экономики больно ударили по социальному самочувствию и доходам горожан. Ничего подобного мы не переживали в последние десятилетия», – заявил Собянин.   

              По его словам, президент, правительство совместно со всем городским сообществом «предотвратили худшие сценарии развития событий, реализовали масштабные программы поддержки бизнеса и простых людей, предложили программу выхода из кризиса».  

              «По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной», – считает Собянин.

              Выбор жителей столицы мэр расценил как четкий и однозначный. Он поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию и участие в референдуме.

              «Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и  безопасность», – заключил Собянин. 

              Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию однозначно стали триумфом. По его словам, в России де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Владимиру Путину. 

              В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным. 

              Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 

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