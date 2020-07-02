В России провели более 20 млн тестов на коронавирус

В общей сложности в России проведено свыше 20 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 20 млн тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.

За сутки было сделано 316 тыс. исследований, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в июне в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае более 8 тыс. человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей.