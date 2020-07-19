Черноморский флот взял под наблюдение эсминец ВМС США

Черноморский флот отслеживает действия эсминца ВМС США «Портер» в акватории Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны).

Сообщается, что «силы и средства» ЧФ «приступили к слежению за действиями» американского корабля.

«Портер» вошел в акваторию Черного моря в 19.45 мск, передает ТАСС.

Напомним, Шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец прибыл в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze–2020.

В начале июля «Портер» начал переход из Черного моря в Средиземное. Черноморский флот отслеживал передвижение кораблей НАТО в акватории.

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