По делу о поджоге собора в Нанте задержан первый человек

Французская полиция задержала одного человека по делу о возгорании в соборе святых Петра и Павла в городе Нант, сообщает телеканал BFMTV.

Задержанный – 39-летний мигрант, он работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара, передает РИА «Новости».

В прокуратуре отметили, что сейчас речь идет только о проверке, мужчину взяли под стражу для того, чтобы проверить «противоречия в его расписании».

В субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. При пожаре сгорел орган XVII века. Возгорание удалось ликвидировать поздно вечером. Французский Фонд наследия объявил о сборе средств для реставрации большого органа, сгоревшего при пожаре.

Расследование по факту поджога собора начала прокуратура Нанта