Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

Взгляд
18 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

    Новая война в Закавказье

      Перейти а раздел…

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Чемпионку мира по фигурному катанию нашли мертвой в Москве
              Морпехов Каспийской флотилии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ВСГлава МИД Китая заявил об утрате Штатами разума, нравственности и доверияМВФ спрогнозировал глубину падения американской экономикиТатьяна Лазарева назвала первое замужество «чудовищной» ошибкой
              Болтон посоветовал относиться к Трампу как к «аномалии»Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химииЕС выступил против любых санкций США в отношении европейских компанийМошенники из «Матросской тишины» похищали миллионы с банковских карт
              В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страныВирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апрелеСимоньян: Хозяин дачи наставил мне в лоб пистолет и выстрелил

              Главная тема


              Армения обнаружила российскую угрозу

              секретные исследования


              Южная Осетия обвинила Грузию в отлове летучих мышей для американской лаборатории

              розыгрыш президента


              Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши

              угрозы США


              Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

              Видео

              морская авиация


              Россия лишает себя главной ударной силы на море

              громкий скандал


              Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

              организация убийств


              Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель

              единство страны


              К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии

              Конец конницы


              Тимур Шерзад: Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

              Такая свобода


              Андрей Бабицкий: Работа на Америку ломает людям судьбы

              Деньги пахнут


              Глеб Простаков: Инвестиции в Россию – привилегия для умных

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?

              Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

              18 июля 2020, 13:36

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Прокуратура французского Нанта начала расследование по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, сообщают местные СМИ.

              По словам прокурора Нанта Пьера Сена, «основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара». На это указывает наличие трех разных очагов возгорания: один – на уровне большого органа, и два – слева и справа от нефа, передает ТАСС.

              Расследование начато по факту умышленного поджога.

              Отмечается, что премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры прибудет в Нант во второй половине дня.

              Между тем директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ сообщил, что огонь в соборе локализован, передает РИА «Новости».

              «Ущерб нанесен большому органу, который кажется полностью разрушенным. Платформа, на которой он находится, абсолютно нестабильна, есть угроза ее обрушения. Мы направили дополнительные силы, чтобы стабилизировать эту платформу», – сообщил он.

              Вместе с тем он отметил, что «это не сценарий пожара в Нотр-Даме и пожара 1972 года в этом соборе (Нанта)».

              На месте работают 104 пожарных, задействованы 45 пожарных машин.

              Напомним, в субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............