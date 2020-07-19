Участников несанкционированной акции в поддержку Фургала привлекли к ответственности

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Почему «чешский друг» Сафронова выглядит подозрительно

Мартин Лариш – крайне обаятельный молодой человекФото: instagram.com/larysmartin
Появляется все больше утечек о том, кто мог быть тем самым представителем чешской разведки, с которым (по версии следствия) держал связь советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Речь идет об очень обаятельном журналисте, полиглоте и научном сотруднике Мартине Ларише. Что это за человек и почему он действительно крайне напоминает натовского шпиона? Подробности...
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США готовы наказать Турцию за С-400

США четко дают понять, что система С-400 представляет для них реальную угрозуФото: Depo Photos/ZUMA/ТАСС
Законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Участников несанкционированной акции в поддержку Фургала привлекли к ответственности

              19 июля 2020, 10:30

              Текст: Елизавета Булкина

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              К административной ответственности привлечены трое участников несогласованной акции во Владивостоке в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

              В полицию были доставлены двое мужчин и одна женщина. На задержанных составили протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Позже всех троих отпустили, передает ТАСС.

              После ареста Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора.

              Так, на несогласованную акцию в субботу пришли около 10 тыс. человек, это на 30% меньше, чем в прошлые выходные.

              До этого на фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Это акция местных врачей, которые попросили прекратить проведение несанкционированных акций, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом.

              Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

              Депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе. Правительство края также просит жителей региона  воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила и напоминает, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы.

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