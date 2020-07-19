Участников несанкционированной акции в поддержку Фургала привлекли к ответственности

К административной ответственности привлечены трое участников несогласованной акции во Владивостоке в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В полицию были доставлены двое мужчин и одна женщина. На задержанных составили протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Позже всех троих отпустили, передает ТАСС.

После ареста Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора.

Так, на несогласованную акцию в субботу пришли около 10 тыс. человек, это на 30% меньше, чем в прошлые выходные.

До этого на фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Это акция местных врачей, которые попросили прекратить проведение несанкционированных акций, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе. Правительство края также просит жителей региона воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила и напоминает, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД