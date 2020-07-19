В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Всего в столице умерли 4299 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.

Накануне также сообщалось, что за сутки в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московская экономика способна восстановиться от последствий ограничений в связи с распространением коронавируса за полгода. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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