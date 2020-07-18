По факту избиения полицейского в Москве возбудили уголовное дело

Уроженца Азербайджана подозревают в избиении полицейского рядом с посольством в Москве, заведено уголовное дело, сообщили в Главном Следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве.

В сообщении на сайте СК указывается, что расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 15 июля в Москве. По версии следствия, «уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти».

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, 12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией. Газета ВЗГЛЯД анализировала эту ситуацию.

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