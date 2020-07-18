В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины как можно быстрее уйти в отставку ради сохранения страны.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», – приводит слова Рабиновича РИА «Новости».

По словам парламентария, представители украинской власти даже не скрывают, что пришли править страной «одноразово», поэтому для всех граждан Украины будет лучше от их отставки.

Он также выразил уверенность, что власть на Украине сменится уже в октябре 2020 года благодаря местным выборам.

Накануне в Кремле предупредили о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

Напомним, в понедельник вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Позже представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Денис Казанский назвал Минские соглашения «практически нереализуемыми». Он подчеркнул, что без Минских соглашений «нет вообще никаких соглашений по поводу ситуации в Донбассе».«Это развязывает руки и мы переходим снова к горячей стадии войны, пока не будет подписан «Минск-3», – сказал Казанский, добавив, что нужна «трансформация» договоренностей.

Ранее в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД