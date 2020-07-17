Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Испанские ученые обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции – энантему в ротовой полости, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

Энтанема – сыпь на слизистой оболочке – была обнаружена у 29% участвовавших в исследовании пациентов. Этот симптом возникал у людей примерно за два дня до появления других симптомов коронавируса, передает РИА «Новости».

Пока ученые не могут сказать, как часто встречается сыпь среди пациентов. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости. Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

Ранее главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал, что повышенная температура, кашель и одышка являются симптомами тяжелой формы заболевания COVID-19.