Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

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17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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              Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

                 17 июля 2020, 19:39
              Фото: Hindustan Times/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              Испанские ученые обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции – энантему в ротовой полости, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

              Энтанема – сыпь на слизистой оболочке – была обнаружена у 29% участвовавших в исследовании пациентов. Этот симптом возникал у людей примерно за два дня до появления других симптомов коронавируса, передает РИА «Новости».

              Пока ученые не могут сказать, как часто встречается сыпь среди пациентов. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости. Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

              Ранее главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал, что повышенная температура, кашель и одышка являются симптомами тяжелой формы заболевания COVID-19.


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