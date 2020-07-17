В России отреагировали на изъятие СБУ медалей для ветеранов Харькова

Изъятые у задержанного на границе с Россией ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане Михаила Исаева медали представляют ценность лишь для ветеранов из Харькова, которым они и предназначались, а для Украины награды греха точно не имеют, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Великой Победы, а также удостоверения к ним. Данные награды предназначались харьковским ветеранам и участникам танкового боя под Прохоровкой в 1943 году.

«С этого харьковского завода пошла машина Т-34 – самый лучший танк времен Великой Отечественной войны. То есть жители Харькова внесли очень большой вклад в нашу Великую Победу. И эта попытка оставить ветеранов без медалей – ужасна. То, что сделала СБУ – не лучший знак и нехороший вариант», – говорит председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев.

Он подчеркнул, что ордена Дружбы вручаются тем, кто стремится от вражды перейти к диалогу, сохранить то великое, что досталось от той страшной Второй мировой войны. Сами по себе медали являются памятной наградой для ветеранов, благодарностью за Великую Победу, знаком, что о них никто не забыл.

«75 лет прошли, а мы все делим, чья это Победа – она наша общая, и русских, и украинцев, и белорусов, и многонационального народа Советского Союза. И с украинскими ветеранами мы регулярно поддерживаем связь. Когда было 70-летие Великой Победы, я со своей командой проехал Донецк и Луганск, вручал награды. Но на встрече были такие моменты, когда за медалью выходил родственник, сообщая, что ветеран скончался неделю назад», – рассказывает Моисеев.

Председатель подчеркнул, что несмотря на то, что самого ветерана на момент вручения уже не было в живых, он отдавал награду семье, в память о том, как их отец или дедушка воевал.

Советский и российский художник, известный медальер Геннадий Правоторов сказал газете ВЗГЛЯД, что опознать изъятые медали очень сложно.

«Я предполагаю, что эти медали изготовлены какой-то частной организацией. Это один тип наградной ветеранской медали. Изготовлено явно какой-то общественной или партийной организацией, которая преподнесла чисто дружеский знак уважения к ветеранам. Но это однозначно не госмедали к 75-летию Победы, не похоже и на ту медаль, которую выпускала КПРФ по этому же случаю. Для Украины эти награды греха точно не имеют, потому что в них вряд ли есть какая-то ценность. Они важны только самим ветеранам», – считает Правоторов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила материал о том, как на Украине относятся к ветеранам ВОВ 9 мая.