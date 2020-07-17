СБУ на границе с Россией изъяла у ветерана спецназа КГБ медали «75 лет Великой Победы»

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17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

Игнат Сергеевич Артеменко имеет все документы, подтверждающие его статус ветерана Великой ОтечественнойФото: rt.com
Блогер Навальный и поддерживающие его СМИ продолжают лить грязь в адрес Игната Артеменко – ветерана Великой Отечественной войны. Его Навальный не только обозвал словами «предатель», «холуй», «позор страны», но и дал понять, что ветеран, по его мнению, может быть не настоящим, «ряженым». Газета ВЗГЛЯД обнаружила документы, доказывающие участие Игната Артеменко в боевых действиях. Подробности...
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Полякам разонравилось быть колонией Америки

О Джорджетт Мосбахер мы еще не раз услышим: эта женщина далеко пойдетФото: ZUMA/Global Look Press
Польская оппозиция требует объявить персоной нон грата посла США Джорджетт Мосбахер. В дипломатической традиции такое рассматривается как повод для разрыва отношений. Однако Мосбахер нетипичный дипломат, точнее – вообще не дипломат. Она ведет себя так, будто является хозяйкой Польши, и наблюдать за тем, как эта фактурная дама понукает польскими панами, чрезвычайно весело. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится, как на Украине. Подробности...

Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
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              СБУ на границе с Россией изъяла у ветерана спецназа КГБ медали «75 лет Великой Победы»

              17 июля 2020, 10:00

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              СБУ задержала на границе с Россией ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева. У него изъяты 50 медалей «75 лет Великой Победы», сообщил глава Харьковской городской организации «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» Андрей Лесик.

              Лесик сообщил в Facebook, что сотрудники СБУ изъяли у Исаева 50 медалей «75 лет Великой Победы» предназначенных для ветеранов Харькова.

              Инцидент, по его словам, произошел еще в ночь на 13 июля. Исаев «был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ».

              Указывается, что в отношении Исаева может быть заведено дело по статье «Изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики».

              В СБУ подтвердили информацию об изъятии медалей, передает портал «Страна.UA».

              Отмечается, что якобы также изъяты удостоверения к медалям, выданные «Международным союзом советских офицеров».

              Ранее на Украине раскритиковали «культ Победы». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине ветеранов и поздравляют, и оскорбляют.


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