На Украине 9 мая ветеранов и поздравляют, и оскорбляют

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Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел, и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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          • Да, только при скоплении людей

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          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

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              На Украине 9 мая ветеранов и поздравляют, и оскорбляют

              Украина по-прежнему расколота в своем отношении к Дню Победы   9 мая 2020, 19:30
              Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Один из важнейших регионов бывшего СССР, сильнейшим образом пострадавший во время Великой Отечественной - Украина - крайне двойственным образом отмечает 75 лет Великой Победы. С одной стороны, власти произносят все приличествующие празднику слова о подвиге освободителей. С другой - заметно, насколько официальный Киев тяготится происходящим.

              Для начала небольшая цитата: «Речь идет о вещах, которые ничем невозможно вытравить из памяти народа, а особенно того поколения, которое не с чужих слов, не из учебников знает суровую правду о войне. Очевидно, что эти дни навсегда высечены в украинском календаре. И очевидно, нет веры тем, кто говорит, что кто-то где-то когда-то собирается их повычеркивать. Не родился еще тот человек, у которого поднялась бы на это рука и которому бы позволили это сделать». 

              Как нетрудно догадаться, речь о 9 мая, Дне победы. А вот автора этих слов отгадать будет труднее. Так отзывался о великой победе в 2019 году президент Украины Пётр Порошенко.

              Отношение ко Дню победы на Украине стало неоднозначным задолго до его президентва. Однако именно при нём негативное отношение к годовщине разгрома нацистской Германии (вернее, к советскому и постсоветскому формату празднования этого события) перестало быть уделом маргиналов и отбросов. Наоборот, такое отношение стало одобряемым, практически официальным. А рядом с навсегда высеченным в украинском календаре днём появился другой – 8 мая, т.н. День памяти и примирения. Появился с подачи того же Петра Порошенко в 2015 году. 

              Впрочем, Порошенко уже почти год как перестал быть президентом Украины и тяжкая ноша Дня победы теперь лежит на его преемнике. Она действительно тяжкая. С одной стороны, у Владимира Зеленского, как и у подавляющего большинства украинцев, есть родственники, принимавшие участие в Великой Отечественной. В прошлом году он даже снялся на могиле своего деда, офицера. Правда, чтобы иметь право на такую «вольность», 8 мая 2019 года Зеленскому пришлось устроить другую фотосессию: «Избранный президент встретился с ветераном-красноармейцем и связной Украинской повстанческой армии*». 

              В народе подобное поведение уже давно метко окрестили «И Богу свечка, и чёрту кочерга». Однако посмотрим, как Украина празднует 9 мая в этом году. 

              Зеленский

              Череда мероприятий президента Украины 9 мая началась в парке Вечной Славы в Киеве. Однако протокольная служба постаралась, чтобы это привлекло как можно меньше внимания прессы: к монументу Зеленский прибыл в 5:30 утра. Уже спустя несколько часов, когда к вечному огню стали подтягиваться киевляне, он уже был далеко от Киева – в Закарпатской области: «На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы».

              Накануне же, 8 мая, украинский президент посетил крайний восток Украины – посёлок Меловое в Луганской области (недалеко от него расположено село Пивневка, ставшее первым населённым пунктом УССР, освобожднённым от оккупации). Однако символика визитов не только и не столько в этом. В 2014 году в Меловом, как и в ряде других городов и сёл Луганской области, проводился референдум о целесообразности дальнейшего пребывания в составе Украины. Однако частью ЛНР Меловое не стало, помешали действия украинской армии.

              По случаю Дня победы Зеленский также обратился ко всем украинцам, и в речи его прослеживается та же символика, что и при посещении Мелового: «Эти и еще сотни тысяч имен сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников. Своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: «Украинцы обязательно победят». К тому же наряду с десятком фамилий действительно выдающихся украинцев, сражавшихся с немцами, Зеленский зачем-то вспомнил поэтессу Елену Телигу (работала в оккупационной газете, призывавшей к еврейским погромам).

              Несмотря на пафос и призывы не забывать подвига миллионов украинцев, у Зеленского не достало мужества сказать, где же именно, в составе какой армии эти миллионы украинцев добывали победу. По версии Зеленского – в составе Антигитлеровской коалиции. С другой стороны, в числе перечисленных Зеленским в этом году не оказалось «героев УПА*» – а это по нынешним временам уже неплохо.  

              Официальная точка зрения

              Владимир Вятрович, один из самых известных борцов с 9 мая, ещё прошлой осенью перестал возглавлять Украинский институт национальной памяти (организация, занимающаяся историческим ревизионизмом и реконструкцией «истории Украины», нередко граничащей с откровенной ложью). Однако сам УИНП и его новый директор Антон Дробович продолжает словоблудить не хуже своего предшественника. В одном выступлении он умудряется заявить, что «сегодня... как и 75 лет назад мы защищаем родную землю». И тут же посетовать, что «во время той войны украинцы воевали за чужие интересы». Венчает эту конструкцию вывод о том, что «...Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение – люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем». 

              Этот явный бред на самом деле гораздо важнее, чем может показаться. Для этого достаточно вспомнить другую годовщину – 2 мая 2014 года.

              Всего несколько дней назад Владимир Зеленский выражал свои соболезнования родственникам погибших. А после вступал УИНП, обвиняя Россию в организации трагедии, необъективном освещении сопутствующих событий и т.п. Именно так теперь это работает. На Украине отчаялись угодить всем сразу. И угождают по очереди. Зеленский поздравляет ветеранов, затем УИНП выльет на них ушат помоев, приравняв их к нацистам – и все довольны.

              Берите деньгами

              В этом году карантин немного упростил задачу украинским властям. Ничего даже запрещать не нужно, нарываясь на справедливые обвинения. Массовые мероприятия и без того под запретом, и для Дня победы (и даже для Дня памяти и примирения) исключений было решено не делать. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 мая это подтвердил. В то же время он призвал глав областных государственных администраций обеспечить индивидуальное празднование для ветеранов Второй мировой войны. 

              И оно сводится в основном к выплате традиционной материальной помощи. В зависимости от категории им выплатят от 900 до 4120 грн (2570-11770 руб). Впрочем, основная масса ветеранов, не имеющих особых заслуг, получат только 1390 грн (3970 руб) – как участники боевых действий. Киев из своего бюджета добавит столичным ветеранам ещё 400-800 грн (1140-2280 руб). 

              Формат индивидуального празднования теперь определяется по санкции сверху, а инициатива не приветствуется. К примеру, полиция Кривого Рога возбудила уголовное производство против жителя города, который расклеивал на столбах в центре города собственноручно сделанные поздравительные открытки. Пенсионера обвиняют ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов»).

              В свою очередь, мэр Киева предупредил, что 9 мая в Киеве усиленную службу будет нести не только полиция, но и т.н. «Муниципальная варта» (парамилитарное образование, сформированное в основном из радикалов).

              «Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации. Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара». Напомним, дестабилизацией в последние годы на Украине считается гвардейская лента, приколотая к одежде, изображение советских наград.

              Ситуацией в меру сил пытается воспользоваться оппозиция. «Оппозиционная платформа» (экс-Партия регионов) пыталась заставить власти увеличить выплаты ветеранам до 16 тыс грн (45700 руб), организовать праздничные мероприятия, провести празднования в посольствах Украины, а также отметить праздник салютами. Утешаться усилиями экс-регионалов мешает ощущение, что  главная ценность 9 мая для них – возможность пнуть Зеленского (или Порошенко). А отнюдь не общая на всех Победа.

              Кто празднует?

              Как и в прошлые годы, УПЦ отслужит заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны о защитниках Отечества. Год назад УПЦ даже организовала крестный ход в память о погибших, однако в этом году из-за карантина подобное невозможно. В Одессе молодёжь местной епархии УПЦ к 9 мая отреставрирует мемориал обороны.

              Украинские телеканалы предлагают провести День победы у телевизора – раз уж карантин. «Интер» анонсировал онлайн-марш «Наш полк» (сообщается, что для участия в нём зарегистрировалось более 300 тыс украинцев). 112 подготовил к 9 мая праздничный марафон: «...Несмотря на запрет массовых собраний, мы отметим этот праздник со всей душой, со всеми почестями к тем, кто принес мир и свободу на нашу землю»

              «Бессмертный полк» в этом году проходит на Украине (как и в России) на балконах. Ещё 13 апреля мэр Харькова Геннадий Кернес обратился с призывом к горожанам и всем украинцам выйти в полдень 9 мая на балконы с фотографиями своих родственников, принимавших участие в ВОВ.

              Социология подтверждает, что несмотря на все старания УИНП и украинских националистов, на Украине ещё многие готовы откликнуться на этот призыв. Согласно данным недавнего опроса, проведенного фондом «Деминициативы» и Киевским международным институтом социологии, 52% участников исследования считают 9 мая днем победы «советского народа в Великой Отечественной войне». Правда, об акции «Бессмертный полк» многие ещё не знают (51%). Ещё 18% относятся положительно, по 12% – нейтрально или отрицательно. 

              В целом же хоть как-то пытаются экспериментировать с форматами празднования Дня победы в условиях эпидемии в основном города востока Украины: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Одесса. В этих городах к празднику организовали автопробеги. Об акциях заявили лишь накануне праздника, очевидно опасаясь противодействия властей. Остальные, похоже, восприняли коронавирус как избавление от ежегодной головной боли и необходимости лавировать между исторической правдой и политическими реалиями. Напрасно, ведь в 2021 году 9 мая наступит вновь.

              Второй вывод: с каждым годом украинская власть дистанцируется от праздника, отделываясь от ветеранов дежурными выплатами и ничего не предлагая их потомкам.

              Всё чаще организация праздничных и памятных мероприятий ложится на мэров городов, телеканалы, УПЦ, неравнодушную общественность. Государство же больше озабочено тем, чтобы потомок коллаборанта 9 мая не расстроился от вида красной звезды или знамени Победы.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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