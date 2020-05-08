Политолог: Зеленский продолжил хуторянское присоединение к европейской традиции

Зеленский произнес правильные слова, почтив память павших советских солдат. Но ни одному слову президента Украины верить невозможно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. В пятницу президент Зеленский посетил мемориал «Украина – освободителям», расположенный перед самой российской границей.

В том, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на День памяти и примирения в луганское село, по которому проходит российская граница, может быть двоякий смысл, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Может быть, это намек на то время, когда мы были на одной стороне, а сейчас разошлись по разным. Сам Зеленский напомнил в своем выступлении, что именно оттуда началось освобождение Украины. Но прозвучавшие там от него слова – правильные. Все грамотно, корректно. Но мне не по душе его пиаровское желание предстать в образе скорбящего. Это чувства на продажу. Ни одному его слову верить невозможно», – сказал Погребинский.

При этом речь Зеленского резко контрастирует с заявлениями директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, добавил политолог. «Этот идиот говорит, что украинцы тогда воевали за чужие интересы. А сегодня Зеленский сказал, что воевали все же за свои интересы», – напомнил он.

«Вообще Зеленский в последний месяц бросается из одной крайности в другую. К примеру, он выразил соболезнования жертвам трагедии 2 мая в Одессе. Хорошо, что сегодня он почтил память погибших. Но это же не конкретные дела. Было бы естественно, чтобы сначала он уволил бы недавно назначенного Дробовича. Президент должен уволить этого бездарного человека к чертовой матери», – требует Погребинский.

«Кроме того, посмотрите на минский процесс! Если послушать заявления и самого Зеленского, и главы его администрации Андрея Ермака, то из этого следует, что они продолжают имитацию переговоров, – считает собеседник. – По сути от президента нельзя ожидать никаких позитивных действий».

Да и сам факт, что Зеленский устроил памятную церемонию именно 8 мая, говорит о следовании «парадигме хуторянского присоединения к европейской традиции», напоминает Погребинский, потому что на Западе все главные торжества по случаю капитуляции Германии проходят как раз в этот день.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский посетил мемориал «Украина – освободителям», который находится у самой российской границы – в поселке Меловое Луганской области. Там Зеленский возложил цветы к памятнику советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли», – напомнили в администрации президента.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. День Победы 9 мая официально не отменен, однако все основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся днем ранее.

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