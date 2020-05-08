Зеленский почтил память павших советских солдат на границе с Россией

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны во время рабочей поездки в Луганскую область, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский побывал на мемориальном комплексе «Украина – освободителям» в поселке городского типа Меловое Луганской области и возложил цветы погибшим советским солдатам в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле мемориала.

«Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли», – напомнили в офисе президента.

В конце 1942 года в районе Мелового Советская армия начала освобождение территории Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Напомним, на Украине отказались проводить акцию «Бессмертный полк».