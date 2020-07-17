Песков заявил о возрождающихся ростках взаимодействия России и США

Элементы возрождающихся ростков взаимодействия России и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит, расслабляться нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У многих может возникнуть такое ожидание, что такие глобальные кризисы, как пандемия, могут стать почвой, на которой могут появиться ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки, взаимопомощи. И элементы этого мы видим – это обмен помощью во время пандемии: китайцы – нам, мы – китайцам, мы – итальянцам, итальянцы – тоже нам, американцы нам тоже поставляют, мы – американцам. И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Авторадио» слова Пескова.

Он напомнил о нарастающем конфликте между Вашингтоном и Пекином.

«Вот вроде бы не самое подходящее время, чтобы Вашингтон обвинял Китай, но, тем не менее, это происходит. Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из ВОЗ, т.е. некоторые такие вещи, которые нас приземляют в благостных делах. Расслабляться нельзя», – добавил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что президент Владимир Путин открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США.

«Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, конструктивному диалогу, но при одном условии, что этот диалог ведется на равных, без менторства, без попытки навязывать какие-то решения и с готовностью принимать во внимание позицию друг друга», – сказал Песков.

По его словам, у руководителей страны до 2000 года были иллюзорные представления, что теперь, когда нет конфронтации с США, наступит время вселенской гармонии, взаимной любви.

«Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель – повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает», – добавил Песков.

Напомним, в четверг Песков заявил, что никаких субстантивных планов по поездке президента России Владимира Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом нет.

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