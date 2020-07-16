Лановой предложил перенести шествие «Бессмертного полка» на 9 мая 2021 года

Народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил провести полноценное шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года.

Лановой в ходе онлайн-заседания центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» отметил, чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» – приводятся слова артиста на сайте «Бессмертного полка».

Обсуждение традиционного шествия «Бессмертного полка» стало центральной темой заседания центрального штаба. Ранее президентом России Владимиром Путиным было высказано предложение провести шествие 26 июля – в День Военно-Морского флота. Но относительно ситуации с развитием коронавирусной инфекции на территории страны он подчеркнул: «Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки».

До Дня Военно-Морского флота осталось не так много времени. Отделения «Бессмертного полка» России есть в 76 регионах, поэтому у представителей движения была возможность изучить эпидемиологическую обстановку из первых уст – проведен мониторинг, говорится в сообщении штаба.

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», – рассказала сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Таким образом, участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.