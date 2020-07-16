Врио губернатора Иркутской области Кобзев взял под личный контроль ликвидацию наводнения

В ночь на четверг, 16 июля, в Иркутске прошел сильный ливень, в результате которого на некоторых улицах отключилось электричество, а пониженные участки подтопило дождевой водой. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с мэром областного центра Русланом Болотовым и сотрудниками МЧС объехал самые сложные участки.

Кобзев сообщил в Instagram ,что он поехал с МЧС и мэром Иркутска Русланом Болотовым «по точкам города, где есть риск подтопления и требуется оперативное реагирование».

«В областном центре эвакуированы жители улиц Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта – всего 10 человек, в том числе двое детей. Люди в безопасности, ночуют в спокойном месте», – добавил он.

Ситуация могла ухудшиться, потому Кобзев созвал срочное совещание областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ночью все ответственные лица обсудили положение как в Иркутске и пригородах, так и по всему Приангарью.

«Получаю информацию со всего региона. Пока критической опасности нет, но все аварийные службы работают в усиленном режиме. Если вам нужна помощь, горячая линия МЧС: 8 (3952) 39-99-99», – добавил Кобзев.

В комментариях иркутяне пишут, что на горячую линию тяжело дозвониться из-за множества обращений. Врио главы губернатора продолжил поездки по подтопленным районам областного центра, оперативно давая поручения и успокаивая жителей.

«Проехал по Карла Либкнехта, где МЧС и добровольцы спасают подстанцию, по другим улицам города. Пообщался с жителями частного сектора на улице Канской, который также заливает водой. Вижу ваши комментарии о подтоплении улиц, о том, что на горячую линию тяжело дозвониться. Друзья! Мы оцениваем ситуацию, аварийные службы работают. Продолжаем следить за оперативной обстановкой по всему региону. Угрозы нет, ливень прошел. Все восстановим. Обстановку контролирую», – обратился он к местным жителям.

В комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявлял, что после руководства регионом коммунистом Сергеем Левченко, в Иркутской области необходимо было фактически заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.