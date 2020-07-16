Заммэра Томска по безопасности задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Суриков задержан по статье УК РФ «Получение взятки», – рассказал источник ТАСС.

Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

Напомним, в июне бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки.

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