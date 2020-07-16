В Москве ожидаются облачность, небольшой дождь, местами умеренный, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла. В ночь на пятницу температура в столице опустится до 12 градусов, по области – до десяти.

В ночные часы вероятность осадков сохранится, передает ТАСС.

Скорость западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.