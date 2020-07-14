Песков заявил об осведомленности Путина о ходе дела Сафронова

Президент Владимир Путин осведомлен о деле обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно», – сказал Песков, подчеркнув, что ничего не может сказать о реакции президента.

Он также заявил, что в Кремле не могут раскрыть какие-то детали дела Сафронова, поскольку ими не располагают, передает РИА «Новости».

«В Кремле не могут раскрыть детали этого дела, потому что мы не обладаем этими деталями. Вы знаете, что этот вопрос связан с обвинениями в госизмене. Разумеется, расследование и другие действия там осуществляются в закрытом режиме. Режим, в котором осуществляется следственное действие, зависит от решения суда», – заявил Песков.

В то же время он отметил, что Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса».

«При необходимости, да. Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так», – заявил Песков.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.