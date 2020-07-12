Эксперт объяснил значение резолюции СБ ООН о помощи Сирии

«Резолюция решает два вопроса. Первый – необходимость согласовывать поставки гумпомощи через Дамаск. Второй – исключение дополнительного канала поддержки «умеренной оппозиции», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Чупрыгин, комментируя принятую с пятой попытки резолюцию Совбеза ООН о продлении трансграничной помощи Сирии.

«Российское предложение в СБ ООН было поддержано Китаем, да и за пределами Совбеза поддержка была достаточно широкой. Цель принятия резолюции понятна. Правительство в Дамаске на сегодняшний день контролирует большую часть территории Сирии, и разумно предположить – если вы хотите оказывать гуманитарную помощь на территории суверенного государства, то вы должны согласовывать этот вопрос с правительством данного государства», – отметил старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Чупрыгин.

Накануне Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии. Документ предполагает, что поставка гуманитарных грузов в течение года должна идти только через один пункт перехода – «Баб-эль-Хава» на сирийско-турецкой границе. Для поставок гумпомощи должны быть закрыты три других пункта – на границах с Турцией, Ираком и Иорданией.

Всю минувшую неделю в Совбезе шла борьба проектов. В среду СБ не принял российский вариант резолюции, в котором предлагалось оставить только один погранпереход на границе с Турцией из двух. Работу погранперехода «Баб-эль-Хава» было предложено продлить на полгода. Тогда же в среду Россия и Китай заблокировали германо-бельгийский проект резолюции. Москва настаивала на сокращении пунктов пропуска гуманитарных грузов «в обход» Дамаска. Дискуссии продолжились в пятницу – сперва был заблокирован второй российский проект, в ответ представители Москвы и Пекина повторно ветировали западный вариант.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал то, что в итоге резолюция все-таки была принята. «Продление поможет обеспечить стабильную гуманитарную помощь для 2,8 млн нуждающихся на северо-востоке (Сирии) до июля следующего года», – отметил Гутерриш.

Почему Россия и Китай призывают сократить число пунктов, через которые идут грузы в Сирию, вполне ясно, указал Чупрыгин. «Первая причина – согласование распределения гумпомощи через Дамаск. Вторая – исключение дополнительного канала переброски материальных средств, снабжения, личного состава для различных боевых организаций так называемой умеренной оппозиции.

«Было много опасений (и довольно много подтвержденных фактов), что под видом гумпомощи через эти неподконтрольные дамасскому режиму переходы шли не только гуманитарные грузы. Об этом шли долгие разговоры в течение многих лет», – отметил эксперт ВШЭ.

«Но посмотрим, как решение СБ ООН будет применяться «на земле». А это достаточно сложный момент – ведь переходы, которые должны быть закрыты, слабо контролируются Дамаском», – указал Чупрыгин. Эксперт указал и на гуманитарный аспект, который можно упустить из виду.

«Можно долго аплодировать принятому решению. Но есть одно обстоятельство, которое нельзя не упомянуть: в каком формате сейчас оказывается гуманитарная помощь сирийцам. Дело в том, что из-за «закона Цезаря» через режим Дамаска не может работать подавляющее большинство гуманитарных неправительственных организаций – тех, которые обеспечивают около 80% гумпомощи различного характера в Сирии», – отметил Чупрыгин.

Поясним – речь идет о вступившем в силу 17 июня американском законе о защите гражданских лиц в Сирии. «Законом Цезаря» его называют по псевдониму сирийского полицейского фотографа, бежавшего из страны и заявившего о том, что «режим Асада» пытает заключенных. Закон ввел новые санкции против Сирии, причем, в отличие от прежних ограничений, он носит не персональный, а секторальный характер – он предусматривают заморозку активов работающих с «режимом» компаний или людей, независимо от гражданства.

«Я говорил с представителями НКО, которые работают на Ближнем Востоке, и они говорят в открытую: спонсоры опасаются давать нам деньги, если мы будем работать через Дамаск, – рассказал Чупрыгин. – Есть боязнь попасть под гнев Вашингтона и под вторичные санкции. Это осложняет ситуацию с помощью сирийцам».

Решение вопроса есть, но это должна быть добрая воля нескольких международных игроков, включая Вашингтон, отметил эксперт. «Но этой доброй воли от американцев вряд ли можно ждать, они сейчас поглощены предвыборной кампанией», – сказал Чупрыгин.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Москва указывала на необходимость постепенного «сворачивания» механизма в связи с изменившейся за шесть лет ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

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