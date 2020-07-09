СБ ООН не принял проект резолюции России по Сирии

Совбез ООН не принял проект резолюции России о механизме доставки гумпомощи в Сирию, сообщил председательствующий в СБ постпред Германии Кристоф Хойсген.

Документ не набрал необходимого количества голосов: его поддержали четыре члена СБ (Россия, Китай, Вьетнам и ЮАР), против проголосовали семь (США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Эстония, Доминикана), еще четыре страны воздержались (Тунис, Нигер, Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины), передает РИА «Новости».

Россия в проекте резолюции подчеркивала, что механизм трансграничной доставки гумпомощи в Сирию был создан как временная мера. Предлагалось оставить только один погранпереход на границе с Турцией из двух. Работу погранперехода «Баб-эль-Хава» было предложено продлить на полгода.

Также в документе выражалась обеспокоенность влиянием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска на гуманитарную ситуацию в Сирии, поскольку такие меры мешают получению медикаментов и медицинской помощи для борьбы с коронавирусом.

Накануне Россия и Китай заблокировали проект резолюции, подготовленный Германией и Бельгией. В нем предлагалось продлить трансграничный механизм на год, вместо прописанных ранее шести месяцев, а также сохранить два КПП на границе с Турцией. Кроме того, резолюция Бельгии и Германии не учитывала призыва генсека ООН снять односторонние санкции.