Генсек ООН оценил значение принятой в СБ резолюции по Сирии

Принятие Советом Безопасности ООН резолюции о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии поможет обеспечить гуманитарные поставки для 2,8 млн нуждающихся сирийцев, выразил мнение генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

«Продление [трансграничной помощи Сирии] поможет обеспечить стабильную гуманитарную помощь для 2,8 млн нуждающихся на северо-востоке [республики] до июля следующего года», – приводит текст заявления генсека ООН ТАСС.

Гутерриш также призвал стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся жителям Сирии в соответствии с нормами международного права.

Ранее СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии. Итоговая резолюция постановляет «продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты «Баб-эс-Салям», (Сирии и Турции), «Эль-Ярубия» (граница с Ираком) и «Аль-Рамта» (граница с Иорданией)». Таким образом, поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией – «Баб-эль-Хава».

Напомним, в среду СБ ООН не принял первый российский проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии. В документе предлагалось оставить только один погранпереход на границе с Турцией из двух. Работу погранперехода «Баб-эль-Хава» было предложено продлить на полгода. Также в документе выражалась обеспокоенность влиянием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска на гуманитарную ситуацию в Сирии, поскольку такие меры мешают получению медикаментов для борьбы с коронавирусом.

В тот же день Россия и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией. В МИД России подчеркивали, что необходимо координировать поставки с правительством Сирии.

В пятницу СБ ООН не принял второй российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией.

Россия и Китай в свою очередь повторно заблокировали резолюцию по Сирии от Германии и Бельгии, в которой предлагалось продлить доставку помощи «в обход» Дамаска через два КПП с возможностью открытия третьего.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Москва указывала на необходимость постепенного «сворачивания» механизма в связи с изменившейся за шесть лет ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

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