В РПЦ назвали суррогатное материнство «уродливым явлением»

В России следует запретить суррогатное материнство, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство», – заявил митрополит в эфире «России 24», передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это «уродливое явление». «Дети становятся предметом торговли и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», – пояснил священник.

Иларион отметил, что в Конституцию было внесено понятие брака как союза мужчины и женщины. «Этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям. Никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается», – заключил он.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми. Также в РПЦ заявляли, что суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь.