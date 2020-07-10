Российское посольство назвало доклад о работе контрразведки Германии «охотой на ведьм»

Посольство России в Берлине обратило внимание на «антироссийские пассажи» в докладе о работе контрразведки Германии, представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером. Дипломаты сожалеют об инструментализации так называемой «российской угрозы», что наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.

«Обратили внимание на антироссийские пассажи представленного в Берлине доклада о работе контрразведки ФРГ. Голословные, набившие оскомину обвинения, выдержанные в традициях «охоты на ведьм», вызывают, по меньшей мере, недоумение. Остается глубоко сожалеть, что уважаемое ведомство пытается инструментализировать в политических интересах тему так называемой «российской угрозы», разыскивая в темной комнате черную кошку, которой там нет», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Дипломаты подчеркнули, что «это не способствует позитивному развитию российско-германских отношений».

Ранее сообщалось, что в докладе о работе немецкой контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) за 2019 год, представленном в четверг главой МВД Зеехофером, утверждается, что Россия, наряду с Китаем, Ираном и Турцией, остается лидером в разведдеятельности, направленной против Германии. В документе говорится, что спецслужбы России и Китая якобы особенно активны в сфере кибершпионажа против немецких ведомств.

В докладе также утверждается, что разведдеятельность России затрагивает все сферы немецкой политики, которые могут повлиять на Москву, особенно внешнюю политику и экономику. Авторы доклада заявляют, что в интересах России в Германии также работают «агенты влияния» – отдельные люди и общественные организации, стоящие на пророссийских позициях, хотя в 2019 году их активность снизилась. Центральную роль в пророссийском влиянии в Германии, по мнению контрразведки, играют RT Deutsch и Sputnik.

В мае германское издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году будто бы была скопирована переписка канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В публикации утверждается, что хакеры заполучили доступ к компьютеру канцлера в ее офисе в бундестаге.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой. Более того, официальные лица в Германии признавали отсутствие доказательств того, что киберпреступления могут быть связаны с Россией.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».