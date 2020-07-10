Эксперт: Китай давно обошел Россию в космосе

Ракета-носитель «Куайчжоу-11», запуск которой не состоялся из-за технических отклонений, была детищем новой частной компании – а значит, ее неудачи понятны и вполне допустимы, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

При первом запуске китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» возникли технические отклонения, в связи с чем он был признан неудачным. На данный момент причины неполадок выясняются, ведется анализ информации.

«В 2014 году китайское правительство выпустило постановление о том, чтобы оказывать максимальное содействие частным компаниям, которые решаются заняться космосом. В частности, помогают в создании легких ракет-носителей. И таких компаний сразу образовалось много, запуски стали делать чаще. А в связи с тем, что так много запусков, увеличилось и общее число аварий», – говорит Моисеев.

Эксперт уточняет, что в последние годы именно это направление (создание маленьких легких ракет-носителей) и большое число частных фирм портят общую статистику Китая по космосу. При этом он подчеркивает, что для начинающих компаний такие неудачные запуски понятны и позволительны.

«А если оценивать достижения китайцев в целом, то в последнее время их дела идут здорово. Они давно обошли Россию в космосе и сейчас у них идут соревнования с Евросоюзом – выясняют, кто сильнее. У Евросоюза более высокие технологии, продвинутые проекты, а Китай берет массой. То есть европейцы запускают редко и дорого, а китайцы часто», – рассказывает Моисеев.

Он напоминает, что на первом месте в мире по космосу, безусловно, США – и по финансированию, и по результатам, и по достижениям. Далее места еще пять лет назад делили Россия, Европа и Китай, которые шли достаточно ровно. Но отечественная космическая отрасль сейчас в упадке, поэтому уступила свое место другим странам, считает эксперт.

В мае Китай сообщил, что завершил испытания нового экспериментального пилотируемого космического корабля.