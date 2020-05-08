Китай завершил испытания прототипа нового космического корабля

Спускаемый аппарат китайского экспериментального пилотируемого космического корабля в пятницу совершил успешную посадку во Внутренней Монголии на севере КНР, как это и было запланировано, испытания признаны успешными, сообщили в Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).

«8 мая в 13.49 по пекинскому времени (8.49 мск) спускаемый аппарат экспериментального пилотируемого космического корабля нового поколения успешно приземлился на посадочной площадке «Дунфэн» (расположена в автономном районе Внутренняя Монголия)», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

Отмечается, что «испытания нового экспериментального космического корабля признаны полностью успешными».

Китай во вторник успешно осуществил первый пуск своей новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5B». На борту ракеты находились прототип пилотируемого космического корабля и надувной аппарат для возвращения грузов с орбиты. После 488 секунд полета полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту, первая миссия новейшей ракеты-носителя была признана успешной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД