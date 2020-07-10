Китай потерпел неудачу при первом запуске ракеты «Куайчжоу-11»

Технические отклонения возникли при первом запуске китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11», запуск признан неудачным, сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

По данным агентства, запуск состоялся в 12.17 по местному времени (07.17 мск) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.

«В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. В настоящее время ведется установление конкретных причин и анализ информации», – передает ТАСС сообщение агентства. Другие подробности пока не приводятся.

«Куайчжоу-11» – трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель диаметром 2,2 метра и стартовой массой около 78 тонн. Она запускается с подвижной колесной наземной установки и, предположительно, была разработана на основе китайской межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Разработчиком ракеты-носителя является компания – Expace Technology – дочернее предприятие Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Полезная нагрузка «Куайчжоу-11» составляет до 1 тонны для вывода на околоземную орбиту и около 700 кг – на гелиосинхронную.

В мае помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин сообщил, что Китай проведет 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД