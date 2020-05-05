Китай назвал сроки завершения строительства собственной космической станции

Китай проведет 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции, сообщил помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин.

«Строительство китайской космической орбитальной станции будет завершено к 2022 году, в общей сложности планируется осуществить 12 миссий», – пояснил Цзи Цимин, передает ТАСС.

Он добавил, что после успешного запуска ракеты-носителя Long March-5B («Великий поход-5В», «Чанчжэн-5-Би») с прототипом пилотируемого корабля на орбиту запустят базовый модуль станции и два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэньтянь». Эти модули станут основой конструкции орбитальной станции.

Во вторник Китай провел успешный запуск «Чанчжэн-5В» с прототипом возвращаемой капсулы.

Напомним, ракету-носитель «Чанчжэн-5» планируется использовать в китайской лунно-марсианской программе.