Российские банки предложили передавать личные данные мошенников их жертвам

Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы, а также передавать персональные данные злоумышленников их жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденные средства.

В АБР обратили внимание на несоответствие нынешнего законодательства произошедшему ускорению финансовых транзакций, что не позволяет должным образом противодействовать мошенникам, передает агентство «Прайм».

Например, «заморозка» сомнительного платежа в данный момент составляет два рабочих дня.

Так, предлагается дать банку получателя законную возможность блокировать его средства, если от банка плательщика поступило уведомление об оспаривании такого перевода.

Кроме того, ассоциация предлагает обеспечить реальную возможность потенциальной жертве получить документы, позволяющие осуществить длительную блокировку средств для исполнения судебного решения или приговора.

«Банк получателя при получении уведомления (об оспаривании операции), блокирует денежные средства на счете получателя в размере суммы оспариваемой операции. Срок блокировки – 25 рабочих дней», – указывается в материалах ассоциации.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко пояснил, что предлагается «делать автоматическую блокировку при получении такого сообщения».

Кроме того, АБР хочет передавать плательщику информацию о получателе, то есть персональные данные, чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства.

Иск позволяет подать ходатайство о его обеспечении, одним из способов которого является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику, например, денежные средства на банковском счете.

«Но подача искового заявления и заявления об обеспечении иска невозможна без указания ФИО и места жительства ответчика физического лица и полного фирменного наименования, адреса места нахождения и ОГРН юридического лица», – поясняет АБР в своем документе необходимость передавать плательщику персональные данные о получателе.

При этом данные, которые ассоциация предлагает передавать потенциальной жертве мошенника, являются банковской тайной. В то же время в АБР приводят примеры, когда право получать информацию, составляющую банковскую тайну, содержится в специальном законе, в частности, такое право арбитражного управляющего прописано в законе о несостоятельности (банкротстве).

Предлагается аналогичное право предусмотреть в законе и о национальной платежной системе для тех случаев, если отправитель денежных средств оспаривает перевод, поясняет ассоциация.

Кроме того, во всех случаях до зачисления и после зачисления средств предлагается дать пять рабочих дней для того, чтобы получатель мог сообщить банку, что он не подтверждает операцию.

«В этом случае средства возвращаются отправителю без предоставления персональных данных и банковской тайны получателя средств», – поясняет АБР суть инициативы.

Клименко добавил, что проект будет обсуждаться с банками, по возможности с госорганами, а затем после проработки итогового варианта планируется его внести «по возможности к осенней сессии, если все будет нормально».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число киберпреступлений выросло минувшей весной на фоне ситуации с коронавирусом.