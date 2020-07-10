Взрыв газа произошел в квартире одного из домов поселка под Кировом

Взрыв газа произошел в ночь на пятницу в квартире жилого дома в поселке Кикнур Кировской области. Жильцов дома эвакуировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В 06.30 10 июля <…> поступила информация о том, что в поселке Кикнур на ул. С. Шарыгина, д.1а произошел хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома», – приводит сообщение регионального управления МЧС ТАСС.

«Произошло обрушение перекрытия первого этажа в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения», – добавили в пресс-службе.

В ЕДДС района сообщили, что в результате взрыва газа в поселке городского типа Кинкур один человек погиб, еще двое пострадали.

Жильцов пострадавшего подъезда и соседнего с ним эвакуировали. Проводится разбор завалов.

Напомним, 2 июля взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Кирове, в результате пострадал один человек.