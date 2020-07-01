ЦИК обещал не дать «проскочить ни одному двойнику» на голосовании

Предпринимаются меры, направленные на выявление попыток двойного голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Памфилова заверила, что «все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены». Выверят и проверят списки проголосовавших и на зарубежных участках, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК России выразила уверенность, что «ни один из двойников не проскочит», все они «будут выявлены, переданы в соответствующие службы».

По словам Памфиловой, «голоса будут учтены так, как и полагается».

Напомним, голосование в России проводилось с 25 июня по 1 июля, явка на фоне ситуации с коронавирусом составила 65%. ЦИК уже обработал половину протоколов. За принятие поправок проголосовали 76,24% россиян.

Проводилось также голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

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