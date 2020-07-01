Польша вернет Газпрому 90 млн долларов

Польская энергетическая компания PGNiG вернет Газпрому 90 млн долларов, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский.

Он сообщил, что перевод средств будет осуществлен в ближайшие дни.

Как пояснил глава польской компании, они получили от российской стороны больше, чем ожидавшиеся 1,5 млрд долларов. «Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, 90 млн долларов будет компенсацией для Газпрома в этом отношении», – приводит его слова ТАСС.

«В конечном итоге 1,5 млрд долларов останется для PGNiG», – добавил Квечиньский.

Ранее PGNiG подтвердила получение 1,6 млрд долларов, переведенных компанией «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу «Ямал – Европа».

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщила о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.