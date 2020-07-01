PGNiG подтвердила получение средств от Газпрома по решению суда

Польский нефтегазовый концерн PGNIG получил от «Газпром экспорта» средства по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, сообщил глава PGNIG Ежи Квечиньский.

«С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», – написал Квечиньский в Twitter.

Во вторник сообщалось, что «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал – Европа».

PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Сумма компенсации составит 1,5 млрд долларов.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщила о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.