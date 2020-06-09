Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она сообщила, что с ней не связывались ни родственники Ефремова, ни его представители.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ранее сообщалось, что буквально за сутки до смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым в семье у погибшего в аварии Сергея Захарова умерла его теща. Женщину не успели еще похоронить. При этом 98-летней матери Захарова еще не сообщили о смерти сына.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Он скончался в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ефремов отправлен под домашний арест.

При этом автоюрист Сергей Радько говорил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов может получить условный срок, если близкие погибшего пойдут навстречу.

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