Перед ДТП с Ефремовым в семье погибшего курьера произошла трагедия

Буквально за сутки до смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым в семье у погибшего в аварии Сергея Захарова умерла его теща, женщину даже не успели похоронить.

«Я позвонил близким родственникам, они, наверное, пока в шоке, не отвечают. Бабушка уже в возрасте (мать Захарова – прим. ВЗГЛЯД). Перед этим у него теща умерла, сегодня должны были хоронить, а теперь жена будет хоронить и мать, и мужа», – рассказал «Рен ТВ» глава администрации Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков.

О смерти сына пока не сообщили 98-летней матери Захарова. Родственники боятся, что пожилая женщина не выдержит удар.

«Он постоянно заботился о матери, приезжал в эти выходные, отец умер в возрасте около 60 лет, и Сергей рос с матерью. Она ветеран труда, кавалер ордена Ленина, всю жизнь проработала на селе», – добавил Гудков.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.