Первые после перерыва матчи тура РПЛ решили посвятить врачам

Встречи 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку, сообщается на сайте РФС.

Первым матчем после возобновления станет игра «Крылья Советов» – «Ахмат». Чемпионат России возобновится с 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.

Матчи Тинькофф РПЛ смогут посетить болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона.

«Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд», – заявил президент РФС Александр Дюков.

По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, – правильная и очень важная инициатива.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка России по футболу, которые были приостановлены из-за коронавируса.

Напомним, 28 мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями.