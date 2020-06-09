В России подтвердили 8,6 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 485 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1572, Подмосковье – 739, Санкт-Петербурге – 318.

Всего в стране выявлены 485 тыс. 253 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 242 тыс. 397 человек, из них 11 тыс. 709 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 171 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 6142 человека.

Накануне, 8 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8985. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 390.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.