Генпрокурор США сообщил о расследовании против «Антифа»

В США ведется расследование против связанных с движением «Антифа» участников протестов, сообщил генпрокурор страны Уильям Барр.

Он заявил, что ведутся «очень предметные расследования» в отношении людей, «связанных с «Антифа». Барр не уточнил, имеет ли в виду лиц, задержанных во время беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News

Американские власти считают, что в «Антифа» есть члены, «которых можно назвать лидерами в определенных ситуациях». Кроме того, вероятно, «есть источники финансирования», их «изучают», сказал генпрокурор.

Напомним, на фоне беспорядков президент США Дональд Трамп заявил: антифашистское движение «Антифа» признают террористической организацией.

Однако политолог Дарья Митина заявила газете ВЗГЛЯД, что решение объявить «Антифа» террористами – не более чем создание видимости, за этим шагом вряд ли что-то последует.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД