Названа дата возвращения к работе московских судов

Московские суды общей юрисдикции возобновят обычный режим работы 9 июня, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В связи с указом мэра Москвы от 8 июня № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», с 9 июня 2020 года отменяются ранее действовавшие ограничения в режиме работы Московского городского суда, районных судов, мировых судей Москвы», – сказала она ТАСС.

Напомним, мэр Москвы сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.

Кроме того, с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

23 июня будут сняты ограничения на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов.