Театры и музеи в регионах вернутся к работе с 9 июня

Федеральные учреждения культуры в регионах, где снят режим самоизоляции, смогут возобновить работу 9 июня, сообщила в понедельник министр культуры Ольга Любимова.

«До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство», – цитирует министра ТАСС.

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил выделить россиянам средства на посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры, а также приобретение книг на время постпандемии.

Напомним, мэр Москвы сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.