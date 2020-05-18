Швыдкой предложил выделять россиянам средства на посещение театров и покупку книг

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил выделить россиянам средства на посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры, а также приобретение книг на время постпандемии.

«В условиях непростой экономической ситуации, которая очевидно затронет большое число людей после пандемии, в семейных бюджетах расходы на культуру не будет занимать того места, какое она занимала до начала пандемии и экономической рецессии. Очевидно, что люди будут тратить деньги на предметы и сферы первой необходимости – продукты питания, медицину, образование, одежду и так далее. И это на самом деле одна из ошибок, потому что ясно совершенно, что культура и общение с живым искусством выполняют две миссии как минимум», – отметил Швыдкой, передает ТАСС.

По его словам, культура – это сфера, где происходит развитие и формирование личности. А также она «выполняет функцию социально-психологическую, обеспечивая устойчивость человека к разного рода внешним вызовам и угрозам». «Такого рода инструменты известны в истории. Когда государство выделяет гражданам средства и это становится частью потребительской корзины, когда государство выделяет деньги на посещение кинотеатров, театров, приобретение книг и так далее, это, естественно, поддерживает и сферу искусства и культуры», – пояснил Швыдкой.

Кроме того, в качестве примера он привел Италию, где молодым людям до 25 лет выдают ежегодно по 500 евро на приобретение книг. А в Финляндии есть «целые программы поддержки школьников в посещении музеев, театров и так далее, причем это ложится не на плечи их родителей, а это является неотъемлемой частью школьной программы».

На данный момент льготный вход в российские музеи есть у граждан, не достигших 18-летия, но стоит подумать о том, чтобы поднять возрастной порог до 25 лет, отметил Швыдкой.

Он также подчеркнул, что никакого научного или экономического прорыва нельзя осуществить без человеческого капитала, то есть образованных людей.

«Без затрат на культуру будет очень трудно сформировать те поколения людей, которые сегодня нужны для реализации очень амбициозных и серьезных задач, которые в своих последних выступлениях ставит перед гражданами России, перед обществом, перед научным сообществом президент. Это утверждение требует доказательств, но доказательств было множество на протяжении последних 70-80 лет», – подытожил эксперт.

Как ранее отметил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, по итогам года из-за пандемии коронавируса российские кинотеатры могут потерять около 50 млрд рублей.

Во время распространения коронавируса Новосибирский театр оперы и балета провел онлайн-концерт. Так же поступил народный артист РСФСР Лев Лещенко и дал праздничный онлайн-концерт в московском метрополитене.