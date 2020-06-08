Посольство отреагировало на задержание в Германии российского диджея

Российскому посольству в Берлине известно о задержании музыканта Дениса Казначеева, сейчас дипломаты пытаются установить контакт с ним и соответствующими властями Германии, сообщили в дипмиссии.

«Посольство России в курсе произошедшего. Запросов об оказании консульско-правовой помощи со стороны Дениса Казначеева в дипмиссию не поступало. В настоящее время договариваемся об установлении контактов с Казначеевым, его адвокатом, а также администрацией учреждения, в котором содержится задержанный, для уточнения всех обстоятельств», – передает слова представителя посольства РИА «Новости».

Прокуратура Берлина также подтвердила задержание Казначеева. Официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер уточнил, что это произошло еще 29 мая.

«Исхожу из того, что мужчина находится в Берлине», – сказал он.

Он пояснил, что задержание Казначеева произошло в рамках международной правовой помощи, а информацией по делу располагает минюст США.

«Если возникают вопросы по поводу процедуры международной правовой помощи, за них ответственны обращающиеся (с просьбой о помощи) ведомства. Они могут рассказать, о чем идет речь, почему ведется расследование, в чем подозревается человек и так далее. Мы здесь, так сказать, задействованы в рамках международной правовой помощи, можем подтвердить задержание, остальное... к минюсту США», – сказал он.

Ранее сообщалось, что российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов.