Русскоязычные байкеры вышли на защиту Брайтон-Бич

Участники русскоговорящего байкерского клуба Bratva организовали патрулирование нью-йоркского района Брайтон-Бич, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал основатель и президент мотоклуба Константин Котов.

«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма и прочее. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят, что мы им помогаем», – цитирует РИА «Новости» Котова.

При этом, по его словам, на Брайтон-Бич пока «крупного ничего не было, были мелкие хулиганские выходки».

Котов подчеркивает, что огнестрельного оружия у байкеров нет, «хотя хотелось бы». Байкеры могут себе позволить только «кое-какие предметы самообороны», добавил он.

Также президент мотоклуба отметил, что сейчас патрулирование осуществляется каждую ночь до 3-4 часов. В обычное время члены клуба встречаются, общаются, ездят на всевозможные мероприятия байкеров по всей Америке.

При этом в американских СМИ любые отряды самообороны критикуют как потенциальных расистов. По словам Котова, для него защита собственности важнее, чем чье-то мнение о его персоне.

«Те люди, которые делают беспорядки, – они нормальные, а те, кто хочет это предотвратить, – они плохие? Очень хорошо! Мне все равно. Пусть говорят, что хотят», – говорит он.

Котов подчеркивает, что никто не хочет, что Брайтон-Бич превратился в руины, поскольку это место «хорошего времяпрепровождения».

Также байкер высказал мнение на счет колонки в Washington Post, в которой владелица сгоревшего ресторана в Миннеаполисе Хафса Ислам заявила, что понимает поджигателей, поскольку они выражают народный гнев.

Котов заявил, что не признает никакого народного гнева, выражающегося в беспорядках. При этом он не против мирных протестов. Байкер добавил, что является патриотом Америки.

«Если вы мирно хотите что-то высказать, пожалуйста, это свободная страна, каждый имеет право высказать свою точку зрения. Мирно – да, но просто вы же видите, что происходит – мирный (протест), и вдруг превращается совсем не в мирный», – заключил он.

Ранее выходцы из России встали на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время погромов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.