В Британии запустили в производство непротестированную вакцину от COVID-19

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала производить вакцину от коронавируса еще до окончания испытаний и соответствующего одобрения со стороны надзорных органов, сообщает The Guardian.

«Согласно нашим нынешним расчетам, данные поступят к концу лета, к августу, так что в сентябре мы будем знать, есть ли у нас вакцина или нет», – заявил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

AstraZeneca будет сотрудничать с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Институтом сывороток Индии для наращивания производства потенциальной вакцины от COVID-19 до 2 млрд доз.

По словам Сорио, компания также создала отдельные линии для производства препарата в США, Европе, Индии, планируется открыть их также и в Китае. Директор фармкомпании отметил, что разработка ведется на некоммерческой основе, так что в случае неудачи AstraZeneca может потерпеть убытки, передает «Интерфакс».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, однако озвучивать сроки появления вакцины пока рано.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».

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