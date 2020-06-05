Кремль переадресовал МВД вопрос о гибели оказавшего сопротивление силовикам екатеринбуржца

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга не является вопросом Кремля, не следует и преувеличивать масштабы обсуждения этого происшествия в федеральном поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«При необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счет, если такая необходимость есть. Мы видели с вами информацию о, скажем так, посягательствах этого человека, этого гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее, всю эту информацию мы тоже видели. Поэтому в данном случае это не вопрос президента и не вопрос администрации президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На уточняющий вопрос о том, замечают ли в Кремле общественную реакцию по этому поводу, Песков ответил, что видны высказывания некоторых.

«Вместе с тем не следуют как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле», – добавил Песков.

Напомним, 2 июня в Екатеринбурге бойцы СОБР застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, укравшего в строительном магазине четыре рулона обоев. Трагедия произошла во время штурма его квартиры после того, как Таушанков прыснул в лицо полицейскому из газового баллончика. В случившемся разбираются следователи и руководство Росгвардии.